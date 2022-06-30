Анастасия Приходько не верит в патриотизм Потапа: «В Кремле снимал штаны!»

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

Потап решил надеть на себя образ кота Леопольда и лишь призвал не ссориться.

Украинская певица Анастасия Приходько снова жестко критикует своего давнего недруга Потапа. Исполнительница давно точит зуб на нелюбимого коллегу по цеху и при любом удобном случае готова высказать свое возмущение. Стоит отметить, что Приходько не поддерживает мнение украинских коллег, касаемо ситуации в мире. На этот раз, когда Потап решил негативно высказаться по поводу спецоперации, Анастасия припомнила ему о своих старых обидах.

«Он как человек полное говно! Сейчас он говорит моими словами 2014 года, а когда мы с ним пересеклись во Дворце „Украина“, он меня оскорбил… за что был послан. Тогда он бегал и настраивал всех против меня и очень некрасиво отзывался в кругах, за мои действия против России и я об этом знаю… А сейчас пытается быть патриотом, забыв о том, как в Кремле снимал штаны!» — приводит ее слова StarHit.ru.

Однако Потап повел себя на удивление очень прилично и не стал разводить скандал. Со своей стороны исполнитель просто попросил Приходько не ссориться.

Кстати, не только Анастасия стала главной критиканкой украинского коллеги. Многие звезды возмутились тому, что Потап угрожал другим артистам из-за их поддержки спецоперации. Тогда певец пообещал расправой, если увидит кого-то из них за кулисами.

Скандалы и интриги в украинском шоу-бизнесе уже давно славятся особенной остротой. Пылкие и бурные звезды Незалежной привыкли незамедлительно вымещать весь негатив на оппонента в грубой форме, а также прилюдно показывать все споры и разногласия. В прочем, украинские зрители недалеко ушли от отечественных кумиров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинцев взбесил концерт Потапа и Каменских в Праге.