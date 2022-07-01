Сомнолог рассказала, какие подушки опасны для здоровья

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Подобная проблема способна вызвать ряд осложнений — головокружение, предобморочные и обморочные состояния.

Неправильно подобранная подушка становится не просто источником дискомфорта, но может привести и к серьезным заболеваниям. Если ваша шея долго находится в неудобном положении, это может вызвать неприятные или даже болевые ощущения. Сон на слишком низкой или же высокой подушке способен вызвать у человека проблемы с кровообращением головного мозга.

«Не должно быть переразгибания либо пересгибания шейных мышц. Голова должна быть поддержана и не сильно отклоняться вверх или вниз. Позвоночник должен быть в горизонтальном положении. Если подушка слишком высокая и при этом приподнимает только голову, а не весь головной конец от уровня поясницы, то мы имеем перерастяжение шейных мышц. А чем оно больше, тем сильнее рефлекторная реакция на сжатие. Мы можем получить гипертонус шейных мышц. Это влияет на кровоснабжение и на подвижность головы и шеи», — рассказывает врач-невролог, сомнолог Елена Царева в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, такая проблема способна вызвать ряд осложнений — головокружение, предобморочные и обморочные состояния. Также у большинства людей, склонных к эпилепсии, подобные вещи, вероятно, вызовут припадки. Такие действия могут привести к сосудистым осложнениям вплоть до инсульта. Отмечается, что если это небольшой спазм и нет попутной патологии, то велик риск развития болевого синдрома.

Сомнолог посоветовала, какие параметры важны при выборе подушки.

«Она должна быть по возможности анатомической формы, больше всего подходит с двумя валиками. Высоту подушки желательно подбирать по высоте плеча. Соответственно, у мужчин она чуть выше, чем у женщин. И если мы берем по положению головы во время сна, то в идеале должна сохраняться горизонталь позвоночника», — объяснила эксперт.

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