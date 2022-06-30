Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях потерпели неудачу

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Это уже вторые проваленные испытания экспериментальной ракетной системы.

Состоявшееся накануне на Гавайях испытание прототипа гиперзвуковой ракеты, которую Америка намерена установить на подлодках и на новейших эсминцах, завершилось неудачей, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на Минобороны страны. Проблемы возникли во время пуска.

«Неполадки возникли после воспламенения испытательного образца», — рассказал официальный представитель Пентагона Тим Горман.

Отмечается, что это уже вторая безуспешная попытка испытания в рамках программы неядерного быстрого удара. Первая была предпринята в октябре прошлого года. Тогда ракета не смогла взлететь из-за неисправности ракеты-носителя. Однако департамент по-прежнему уверен в своих возможностях развернуть наступательные и оборонительные гиперзвуковые системы в соответствии с установленными сроками в первой половине 2020-х годов.

«Официальные лица программы инициировали проверку, чтобы определить причину», — подчеркнул Горман.

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