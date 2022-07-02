Врач Скорогудаева рассказала о пользе солнечных ванн

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Воздействие солнечного света препятствует воспалительным процессам и провоцирует выработку витаминов.

Нахождение под солнцем способствует снижению уровня стресса, повышению настроения и оказывает ряд других положительных эффектов на организм. Об этом рассказала врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в интервью «Вечерней Москве».

По словам специалиста, солнце замедляет восстановление тканей и ослабляет иммунную реакцию, благодаря чему происходит снижение воспалений. Это свойство солнечного света особенно полезно при некоторых кожных заболеваниях.

Кроме того, под воздействием солнечных лучей в организме синтезируется один из «гормонов счастья» — серотонин, а также вырабатывается витамин D. Он в свою очередь, регулирует множество процессов в организме, а также улучшает работу сердечно-сосудистой и нервной систем.

Скорогудаева добавила, что помимо этого солнечные ванны укрепляют костную систему и помогает организму справиться с некоторыми видами дерматоза.

Ранее 5-tv.ru привел слова врача-диетолога Елены Тихомировой, которая перечислила самые полезные витамины для похудения. По мнению специалиста, лучше всего в борьбе с лишним весом помогают витамины B, C и D.