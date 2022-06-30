Звезда «Мстителей» Том Хиддлстон и его возлюбленная Зау Эштон станут родителями

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Об интересном положении актрисы стало известно на премьере фильма «Список мистера Малкольма» в Нью-Йорке.

Звездная пара Том Хиддлстон и его возлюбленная, актриса Зау Эштон, ждут первенца. Об интересном положении девушки общественность узнала на премьере фильма «Списка мистера Малкольма», которая состоялась в Нью-Йорке накануне, сообщает журнал PEOPLE.

В материале отмечается, что актриса пришла на церемонию в тюлевом платье, подчеркивавшем ее округлившийся живот. Расшитый бисером наряд соответствовал настроению будущей мамы, которая буквально светилась от счастья, когда шла по ковровой дорожке.

Сам 41-летний Хиддлстон не присутствовал на церемонии. Компанию Эштон составили ее партнеры по фильму Фрида Пинто, Сопе Дирису, Тео Джеймс и Сианад Грегори, а также режиссер Эмма Холли Джонс.

К слову, Хиддлстон и Эштон снялись вместе в пьесе «Предательство» на Бродвее в 2019 году, а в сентябре дебютировали на красной дорожке в качестве пары на церемонии вручения премии «Тони». В марте этого года Эштон пришла на церемонию вручения премии BAFTA с обручальным кольцом на пальце, заинтриговав поклонников. А через несколько дней подтвердились слухи о помолвке влюбленных. Потом и сам актер «Мстителей» дал редкий комментарий об отношениях пары в интервью газете Los Angeles Times. Артист откровенно признался, что очень счастлив.

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