Путин: Работа идет спокойно, ритмично, войска двигаются и достигают целей

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Президент попросил не прогнозировать время завершения спецоперации. По его мнению, подобные вещи нельзя планировать.

Специальная военная операция России на территории Украины идет в соответствии с планами. Не стоит подводить ее окончание под какие-то сроки. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин журналистам по итогам визита в Ашхабад.

«Работа идет спокойно, ритмично, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану», — сказал президент.

При этом глава государства еще раз обозначил главные цели спецоперации. Это возвращение мира на Донбасс, защита мирного населения и «создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России».

В том числе президент попросил не прогнозировать время завершения спецоперации. По его мнению, подобные вещи нельзя планировать, потому что все происходит в реальной жизни, где никто не может точно предсказать конечного исхода. Однако Путин подчеркнул, что Россия со своей стороны делает все возможное, чтобы минимизировать число потерь ВС РФ.

Помимо этого российский лидер выразил свое полное доверие к тем, кто напрямую занимается делами спецоперации.

«Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал Академию Генштаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели», — рассказал президент.

Еще 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России на Украине. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Киев не захотел решать конфликт дипломатическим путем и потому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили это как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США понимают законные озабоченности России в сфере безопасности.