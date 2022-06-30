Расщепление личности: психолог сравнил анонимность в соцсетях с шизофренией

Фото: www.globallookpress.com / Felix Zahn / photothek.net

Чрезмерное увлечение выдуманным образом в виртуальном мире с каждым днем уводит человека все дальше от реальности.

Желание скрыть свое истинное лицо или изменить имя в социальных сетях можно сравнить с раздвоением личности, что является одним из признаков шизофрении. Такое заявление сделал социальный психолог Алексей Рощин. Подобное поведение эксперт сравнил с образом жизни Человека-паука, который днем сидит в офисе как Питер Паркер, а по ночам скачет по небоскребам как супергерой.

По мнению психолога, люди предпочитают анонимность, так как боятся, что активность в виртуальном мире окажет неконтролируемое воздействие на мир реальный Также некоторым интересно побыть в чужой шкуре, вообразить себе новую жизнь, работу, внешность, любовника и так далее. Старики притворяются молодыми, мужчины — женщинами, мальчишки-подростки — пышногрудыми порнозвездами. Из любопытства, ради шутки, а иногда забывая, кем являются на самом деле.

«Многим людям нравится такая модель, и они ее воспроизводят в виртуальной жизни через другой аватар, даже, может быть, пол. Хотя с точки зрения психологии, я бы не рекомендовал это делать, потому что это некое расщепление личности. А шизофрения — это тоже расщепление. И чем больше вы себя расщепляете, тем активнее делаете себя слабее», — подчеркнул Алексей Рощин в интервью URA.RU.

Многими анонимами, добавил психолог, движет банальный страх. Открывая свое лицо и имя, человек автоматически впускает весь мир в личную жизнь, но не все ее моменты создают хорошую репутацию. Представьте, друг сфотографировал вас пьяным и рыдающим о бывшей, опубликовал и подписал, а наутро это увидел ваш начальник. Неудобно.

Сегодня весь мир отмечает День соцсетей. Инициатором создания праздника в 2010 году выступил сайт Mashable. Идея заключалась в признании изменений в глобальной коммуникации и объединении людей со всего мира.

Ранее, писал 5-tv.ru, футболист Дмитрий Тарасов объяснил исчезновение из интернет-пространства проблемами в семье.