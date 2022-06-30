Спасет от инфаркта и инсульта: врач назвал полезные свойства свекольного сока

Врач рассказал об эффективности свекольного сока против инфаркта и инсульта

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В день рекомендуется выпивать не меньше одного стакана напитка.

Свекольный сок — мощное средство для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В том числе напиток эффективен при защите от страшных недугов — таких, как инсульт и инфаркт. Об этом рассказал нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников.

Он пояснил, что в свекольном соке содержаться вещества, флавоноиды, которые помогают бороться с «плохим» холестерином. Ведь именно из-за него в основном и случаются сердечные и сосудистые болезни.

Но чтобы напиток действительно «работал», его нужно пить каждый день не меньше стакана. Рекомендуемая норма — 250 миллилитров, сказал врач в программе на канале «Россия 1».

Кроме того, сок в целом хорошо справляется и против общего холестерина, так как содержит пектин, который помогает выводить его из организма.

Напиток также эффективен при артериальном давлении. Оно снижается уже через несколько часов после употребления свежевыжатого сока.

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