Солнечный удар, радикулит и грыжа: какие болезни можно заработать дачным трудом

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Многие люди не знают, в какой позе необходимо трудиться в огороде, чтобы не навредить себе.

С приходом лета многие люди предпочитают выезжать за город и проводить время на даче в огороде, обычно это свойственно старшему поколению. Но такое времяпрепровождение не всегда бывает полезным для организма человека.

Чтобы собрать урожай, приходится часами находиться в неудобных позах на грядках, что чревато нехорошими последствиями для здоровья. Врач-терапевт Надежда Чернышева рассказала «Вечерней Москве», какие болезни можно приобрести дачным трудом.

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По словам специалиста, при долгой работе на огороде могут возникнуть заболевания поясницы и позвоночника, потому что многие дачники не знают, в какой позе необходимо трудиться, чтобы не навредить себе.

«Вредят нашему организму частые наклоны, подъемы тяжестей с нарушением техники выполнения движений. Все это может привести к обострению мышечно-тонического синдрома, грыжам и радикулиту», — рассказывает врач.

Самая распространенная травма — спины, когда на даче приходится заниматься строительными работами, в процесее чего люди совершают непривычные движения. По итогу могут обостриться все хронические заболевания, относящиеся к позвоночнику.

«В согнутом положении, когда голова находится ниже уровня сердца, нарушается кровообращение. Если человек имеет сосудистые заболевания, не исключены головные боли, нарушение мозгового кровообращения и гипертонический криз», — сообщает Надежда.

Также особой пользы для организма не принесет и длительное нахождение на солнце. Работа на грядках без головного убора и хорошо подобранной одежды может привести к ожогам, обезвоживанию, тепловому и солнечному ударам.

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