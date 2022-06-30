«Чистый пургонос»: сбежавший в Израиль Галкин оскорбил Никиту Михалкова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Юморист, зарабатывающий миллионы на родине, продолжает позволять себе резкие высказываться. Если раньше его «мишенью» были россияне, теперь под удар стали попадать знаменитые коллеги.

Уехавший вскоре после начала спецоперации в Израиль Максим Галкин не может спокойно жить и работать за границей. Важной своей задачей помимо всех остальных дел он считает высказывания в адрес родины и ее граждан. Если раньше нападкам и оскорблениям подвергались россияне, благодаря которым знаменитость получал миллионы, то теперь под удар попали представители отечественного шоу-бизнеса. Одним из стал Никита Михалков.

Так, во время одного из концертов в Израиле вместе с шутками Галкин решил прокомментировать и авторское шоу режиссера «Бесогон ТВ». По словам артиста, Михалков превратился из того, кто «гонит бесов», в того, кто «гонит пургу». При этом также досталось и телеведущему Владимиру Соловьеву.

«С отдельного пирона торжественно тронулся Никита Сергеевич Михалков. Это вообще редкий «Бесогон» конечно. Хотя конечно он уже не бесов гонит, а пургу. Чистый «пургонос». Если у Соловьева в голове тараканы, то у Михалкова «большой мохнатый шмель», — цитирует слова Галкина ФАН.

Как известно, спецоперацию России на Украине Галкин не поддержал с самого начала. Поэтому решил спешно собрать свои вещи и вместе с Аллой Пугачевой и детьми покинуть родину. При этом звездное семейство первое время заявляло, что в Израиль они отправились на каникулы и заодно на лечение. Но каникулы затянулись. Поэтому у публики стали закрадываться мысли — эмигрировали.

Однако Пугачева поспешила успокоить — она намерена вернуться на родину к началу осени, когда дети пойдут в школу. Вернется ли Галкин, неизвестно. Однако точно понятно — в России зрители и коллеги его совсем не ждут и видеть не желают. И если оскорбления не прекратятся, высок шанс вообще не попасть в страну, отмечал российский депутат Роман Худяков.

Это подтверждают и россияне. В конце мая неизвестные оставили послание Пугачевой на фасаде телецентра «Останкино», которое гласило — Алла, хорошо, что ты убежала, ты давно тут всех ***.

Позицию комика не разделили также и соседи по деревне Грязь, которые назвали артиста предателем и также выразили надежду, что он больше никогда не вернется на родину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Галкин посмеялся над бабушкой-героиней, вышедшей к националистам со знаменем Победы.