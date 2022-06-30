Премьер Болгарии Петков открестился от высылки российских дипломатов

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Политик заверил, что решение выслать сотрудников дипмиссии не было единоличным.

Премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков снял с себя ответственность за решение о высылке 70 российских дипломатов и техперсонала посольства России в стране. Об этом политик заявил в ходе слушаний своего дела в местном парламенте.

Глава болгарского правительства пояснил, что решение было принято на основе нескольких отчетов агентства нацбезопасности, а также доклада МИД Болгарии. Он подчеркнул, что подготовка к высылке сотрудников российской дипмиссии началась еще в марте, когда руководство страны получило первые сведения от ведомств.

«Отчеты датированы маем и июнем, а часть информации датирована еще мартом», — приводит слова Петкова BTA.

О высылке российских дипломатов из Болгарии стало известно 28 июня. Тогда болгарский премьер заявил, что сотрудники российской дипмиссии были уличены в шпионаже.

Незадолго до этого парламент вынес вотум недоверия правительству Кирила Петкова, которое проработало всего полгода. 5-tv.ru писал о том, что уходящий в отставку премьер обвинил в случившимся, среди прочих, — посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову. В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пошутила, что Петкову следовало также обвинить в своей отставке Бэтмена и Женщину-кошку.