Пропавшая после начала СВО Ани Лорак появилась на празднике сына Киркорова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Вот уже четыре месяца певица не выходит на связь с поклонниками и не комментирует ситуацию на Украине — ее родине.

Певица Ани Лорак была замечена на вечеринке в Москве после нескольких месяцев молчания в соцсетях и медиа. Исполнительница буквально пропала после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в конце февраля. Она перестала делиться публикациями в соцсетях и выходить на связь с поклонниками как из России, так и из родной Украины.

Ани Лорак в том же феврале отменила все свои российские концерты. Ходили слухи, что, как и многие звезды шоу-бизнеса, она уехала из России, но как минимум в эти дни она точно была в Москве — отмечала день рождения сына коллеги Филиппа Киркорова Мартина-Кристина. Мальчику исполнилось десять лет, и по такому случаю звездный папа устроил крупное торжество.

Стоит отметить, Лорак для Киркорова — не просто коллега и протеже, но и близкая подруга. Артистом многие годы связывают теплые отношения, и она не могла пропустить праздник Мартина. На мероприятие певица пришла с дочерью Софией. Фото исполнительницы с праздника опубликовал Telegram-канал «Светские хроники».

Молчание Ани Лорак относительно спецоперации вызывает противоречивую реакцию публики. Украинские соотечественники реагируют на это резко и с осуждением, обвиняют, мол, продалась Москве. Ненавистники призывают лишить ее звания народной артистки Украины. Однако резко настроенный против России артист Андрей Данилко, известный как персонаж Верка Сердючка, коллегу защищает. Он подчеркнул, что после 24 февраля каждый человек «либо здесь, либо там», но если человек боится громких высказываний, не нужно его осуждать.

К слову, 17 июня на ТНТ транслировалась передача «Где логика?» с участием Ани Лорак. В компании Артема Качера певица отвечала на вопросы ведущего Азамата Мусагалиева. Однако по некоторым данным, выпуск был записан до начала спецоперации, а вышел в эфир только летом.

Ранее, писал 5-tv.ru, музыкальный критик Алексей Остудин объяснил долгое молчание Ани Лорак.