Недавно женившийся Владимир Епифанцев живет с тремя девушками: «Люди не поймут»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Брак артиста с молодой женой не стал препятствием для общения с другими дамами.

Актер Владимир Епифанцев рассказал о трех постоянных спутницах, с которыми не просто дружит, а живет под одной крышей. Ранее артист женился на молодой возлюбленной Юлии Семеновой. Перед этим пара встречалась шесть лет, поэтому свадьба весьма оправдана. Однако брак не мешает Владимиру общаться с другими представительницами женского пола.

Вместе с подругами 52-летний артист пришел на подкаст «Сережа и микрофон». Ведущий спросил, кем ему приходятся дамы, на что тот рассказал какую важную роль играют эти девушки в его жизни.

«Друзья мои короче. Они не просто друзья… они часть меня. Это я. Так было в жизни. Подробностей рассказывать не буду. Люди не поймут. В фильмах бывает, что за тобой кто-то идет, какие-то невидимые персонажи. Они видны. Они — я, как и весь мир это я. Каждая частица мироздания — я», — объяснил он.

Однако в рамках подкаста сложилось впечатление, что спутницы просто пришли поддержать друга. Несмотря на то, что в ходе беседы проскальзывали шутки по поводу близости с ними, актер отметил, что кроме дружбы их с подругами ничего не связывает.

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