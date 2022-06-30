Минобороны РФ показало кадры работы огнеметных систем «Солнцепек» в ходе СВО

Фото, видео: Минобороны РФ

Укрыться от залпа ТОС-1А невозможно даже в окопах и блиндажах.

Минобороны РФ показало кадры работы огнеметных ТОС-1А «Солнцепек» в ходе спецоперации на Украине. Они применяются для уничтожения укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций ВСУ и националистических бандформирований.

ТОС-1А «Солнцепек» предназначены для огневой поддержки пехоты и танков, а также поражения открытых и закрытых позиций противника. После того как 200-килограммовый снаряд попадает в цель, в воздухе рассеивается специальная смесь. Все это взрывается под колоссальным давлением, создавая температуру в три тысячи градусов.

Контроль поражаемых целей проводится при помощи беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, еще одной уникальной особенностью «Солнцепека» является быстрая смена боевых позиций и способность оперативно перезаряжать установку.

Как отметили в Минобороны, укрыться от залпа «Солнцепека» невозможно даже в окопах и блиндажах. Те, кому посчастливилось остаться вне зоны поражения, чаще всего предпочитают покинуть позиции и отступить, освобождая путь российским военнослужащим.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры работы «Градов» по позициям ВСУ под Авдеевкой.