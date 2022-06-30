Врач Мясников назвал три главные ошибки гипертоников

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При гипертонии важно не только правильно принимать лекарства, но и изменить рацион.

Российский врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников и врач-терапевт Алла Осипова перечислили три главные ошибки, которые допускают страдающие от гипертонии люди. Медики отметили, что они могут привести к негативным последствиям для здоровья.

Одна из таких ошибок — самостоятельный отказ от приема лекарств для нормализации давления. Из-за этого оно может повыситься еще сильнее и привести к гипертоническому кризу или даже инсульту. Специалисты подчеркнули, что отменять прием препаратов следует только после консультации с врачом, сообщают Вести.ru.

Не менее важно снизить потребление соли и сахара. Александр Мясников отметил, что суточная норма соли составляет пять грамм, хотя жители России употребляют около 12 грамм. Однако гипертоникам не следует принимать более трех грамм соли в сутки. По словам врача, ограничение количества соли в пище может привести к снижению давления без приема лекарств.

Наконец, специалисты посоветовали страдающим гипертонией не совмещать лечение травами с приемом препаратов. Мясников отметил, что такая «терапия» может вызвать острое токсическое поражение печени. Кроме того, эксперты рекомендовали отказаться от женьшеня и солодки, поскольку их прием повышает давление.

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