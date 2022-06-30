Фатеева много лет не общается с детьми: «Мне нравится находиться одной»

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Знаменитая советская актриса заявила, что если бы не больные ноги, если бы она могла свободно передвигаться — уехала бы от семьи подальше.

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева давно уехала бы из Москвы в теплые края, если бы не болезнь. Актриса не общается со своими детьми уже несколько лет, не принимает помощи от них, ведет уединенный образ жизни, которую ограничивают только проблемы со здоровьем — 87-летняя советская кинозвезда вынуждена передвигаться на костылях. По ее словам, это результат врачебной ошибки.

В одном из интервью сын Фатеевой Владимир говорил: мама вычеркнула его и дочь Наталью из своей жизни. Более того, внуки и правнуки тоже не видят знаменитую бабушку, она не хочет общаться и проводить с ними время. Сама артистка комментирует семейную ситуацию сдержанно — у каждого давно своя жизнь.

«Все уже не только взрослые, а даже уже пожилые. Потом ведь я много раз говорила, что мне нравится находиться одной, я никогда не скучаю. Я уже редко выхожу из дома из-за болезни ног. А сейчас так хорошо на улице, тепло! Естественно, если бы могла нормально двигаться, то уехала бы отсюда на юг, ведь меня ничего не держит», — цитирует Фатееву портал PROZVEZD.

Как рассказала актриса, почти все время она проводит в сети за своим планшетом, читает новости и ужасается мировым событиям. Ложится спать артистка далеко за полночь, ей некуда спешить по утрам, никакого графика. Предложения сняться в кино, говорит, по-прежнему поступают, но все их Фатеева отвергает. Одним потому что не хочет работать в кадре на костылях, другим — потому что материал не нравится.

С сыном-режиссером (Его отец и полный тезка — народный артист СССР Владимир Басов. — Прим. ред.) сотрудничать актриса не намерена. Родственники в качестве протеже для знаменитости всегда были табу. У Басова-старшего она тоже ролей принципиально не просила, чтобы никто не мог сказать, что Фатеева спит с кем-то ради карьеры.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с разочарованным ситуацией в его семье сыном Натальи Фатеевой.