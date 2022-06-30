Украинский полковник Жданов: «Старая Европа бросила Литву и Эстонию»

Полковник Жданов назвал реакцию ЕС по ситуации с транзитом в Калининград трусливой

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Эксперт считает, что Евросоюз сдрейфил из-за ситуации с транзитом в Калининградскую область.

Евросоюз занял позицию страуса после ограничения транзита в Калининградскую область — так считает украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. Своим мнением он поделился с изданием «Главред».

«Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с РФ», — прокомментировал он.

Жданов напомнил, что транзит закрывал именно Евросоюз своим решением, а не конкретно Литва. А теперь, по сути, ЕС отмалчивается.

«Но почему-то не видно, чтобы Макрон или Шольц звонили Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва. Да и Путин не предъявлял претензий ЕС по поводу закрытия транзита в Калининградскую область», — отметил военный эксперт.

Он также отметил, что Россия вряд ли применит силу в отношении Эстонии и Литвы для разрешения проблем с транзитом.

Как известно, Литва, входящая в Европейский союз и НАТО, запретила железнодорожный транзит по своей территории российских грузов, попавших под санкции ЕС и следующих из регионов России в Калининград. По информации агентства Reuters, ситуация может нормализоваться через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле заявили об отсутствии прогресса в ситуации с транзитом в Калининград.