Определились! Стало известно, где все-таки похоронят Пьера Нарцисса

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Исполнитель хита «Шоколадный заяц» скончался 21 июня. Однако все это время между родными был спор о месте последнего пристанища артиста.

Тело российского певца и исполнителя хита «Шоколадный заяц» Пьера Нарцисса после церемонии прощания в Москве отправят в Камерун, где он и будет похоронен. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь камерунского посольства в России Танга Бианг.

«Похороны состоятся в Камеруне», — кратко заявил он.

Однако точной даты похорон пока нет.

Певец камерунского происхождения скончался 21 июня. Исполнитель не перенес многочасовой операции на почках. Известно, что он страдал подагрой. Больше недели тело Нарцисса не могут предать земле. Изначально, родные артиста намеревались провести церемонию прощания 25 июня. Но за полчаса до траурного мероприятия его перенесли. Оказалось, экс-супруге знаменитости не могут выдать его тело из-за отсутствия у него российского гражданства.

Новой датой прощания было назначено 29 июня. Но и в этот день церемония сорвалась. Теперь по инициативе мамы и сестры Нарцисса, которые выставили свои условия погребения певца, очередной датой прощания названо 30 июня. Поклонники переживают, что на траурном мероприятии гроб будет закрытым, и они не смогут в последний раз посмотреть на своего кумира.

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