Журналист Додолев назвал Пугачеву, Хаматову и Нетребко предателями за госсчет

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Данные о миллионных заработках знаменитых артисток не нужно искать в закрытых источниках, они опубликованы на сайте государственных закупок.

Артистки Анна Нетребко, Алла Пугачева и Чулпан Хаматова получали миллионы рублей от российских властей, которые теперь критикуют. И данные о заработках отказавшихся от родины знаменитостей не являются тайной, они опубликованы на сайте госзакупок, заявил журналист Евгений Додолев. Он назвал известных дам предателями за госсчет.

По словам журналиста, заоблачные суммы — не главное в контексте отношений селебрити с государством. У звезд такой величины понятие «много денег» совсем не такое, как у среднестатистического гражданина. Гораздо важнее, что они заявляют о своей независимости от Кремля, хотя на самом деле неоднократно кормились за его счет.

«Для этой среды, где они общаются, миллион — это вообще не деньги. Миллион — это небольшая компания может пообедать на миллион, если возьмет пару-тройку бутылок. Вот тебе и миллион, посидели где-нибудь. Не об этом речь», — цитирует Додолева «Царьград».

Как отметил журналист, Алла Пугачева получала за один только концерт 40 миллионов рублей. Он еще раз подчеркнул, что суть его замечания не в цифрах, а в источнике, ведь средства были перечислены государственной корпорацией.

Примадонна с мужем Максимом Галкиным и детьми сейчас живет в Израиле. Чулпан Хаматова играет в рижском театре в антироссийских спектаклях и извиняется за свою страну перед иностранной прессой. Анна Нетребко открыто заявляет — хочет усидеть на двух стульях, даже на трех, если понадобится. Такова реакция артисток на спецоперацию РФ по защите Донбасса. На данный момент только Хаматова высказывает твердое убеждение — в Москву она возвращаться не намерена.

Ранее, писал 5-tv.ru, Максим Галкин посмеялся над бабушкой-героиней, вышедшей к националистам со знаменем Победы.