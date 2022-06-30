Россия навязала Украине свою тактику боев, поэтому ВСУ несут огромные потери

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Своими действиями украинские командиры вызывают тревогу на Украине.

Серьезные потери украинской армии можно объяснить тем, что Россия навязала националистам свою тактику боевых действий, а ВСУ не смогли выбрать выгодную стратегию. Такое мнение выразил украинский аналитик Александр Кочетков.

«Русские, опираясь на превосходство в огневой мощи, медленно, но постоянно продвигаются вперед», — отметил эксперт.

По его словам, украинские солдаты действуют по схеме, которую им навязывает Россия. Согласно ей, в боях на ближней дистанции одерживает победу тот, у кого наибольшая боевая мощь. Кочетков признался, что своими действиями украинские командиры вызывают тревогу на Украине.

При этом эксперт отметил, что положение дел у украинских военных могло бы улучшиться в случае проведения высокоманевренных операций, однако у киевского режима нет на это ресурсов.

«Оно как бы и есть, но не столько, сколько хотелось бы. И креативные контрнаступательные действия, какие-нибудь разгромные рейды по тылам русских, строить тривиально не на чем. Вот и приходится вести позиционные бои с неизбежно большими потерями», — признался Кочетков.

Еще 24 февраля российский президент Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что украинские националисты возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому РФ приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили это как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что территория нефтезавода в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР.