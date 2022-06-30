Умер ректор ВШСИ Анатолий Полянкин

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Его самочувствие ухудшилось после судебных процедур весной этого года.

Ректор Высшей школы сценических искусств («Театральная школа Константина Райкина», ВШСИ) Анатолий Полянкин скончался. Об этом рассказал «Известиям» его адвокат, сославшись на информацию от семьи ректора.

Жена Полянкина объяснила, что самочувствие ее мужа испортилось после судебных процедур весной текущего года. Тогда ректор ВШСИ стал фигурантом уголовного дела и последние месяцы сидел под домашним арестом.

Еще в декабре 2021 года после заявления художественного руководителя ВШСИ Константина Райкина и проведения проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Как сообщал адвокат Райкина, дело в отношении Анатолия Полянкина возбуили по факту хищения помещений фонда имени Райкина. Свою причастность Полянкин не признавал.

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