Галкин посмеялся над бабушкой-героиней, вышедшей к националистам со знаменем Победы
Максим Галкин посмеялся над памятником украинской бабушке со знаменем Победы
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Во время своего концерта в Израиле юморист в очередной раз прошелся с резкой критикой по покинутой родине и спецоперации по защите жителей Донбасса.
Юморист Максим Галкин посмеялся над памятником, появившимся в Мариуполе в честь украинской старушки с красным знаменем Победы. Во время своего концерта в Израиле артист в очередной раз раскритиковал российскую власть и порядки в стране, а также один из символов спецоперации РФ по защите Донбасса.
Бабушка Аня (фамилия женщины до сих пор неизвестна) вышла с советским флагом навстречу бойцам ВСУ, приняв их за российских военных. Когда украинские солдаты предложили обменять знамя на продукты и начали топтать его, пенсионерка начала решительно объяснять им суть борьбы с национализмом, от еды принципиально отказалась.
Видео с бабушкой разлетелось по сети, после чего в освобожденном Мариуполе поставили памятник. В настоящее время точное местонахождение старушки неясно. Есть вероятность, что ее насильно увезли в Харьков. Галкин же полагает, что историю в РФ раздули намеренно, с комичным пафосом.
«Бабушка с красным флагом, которой памятник поставили. Бабушка еще жива — она сама в ужасе от того, что происходит. Православный батюшка благословляет детей на вступление в пионерскую организацию. Что это? Это же кровь, песок, говно и гвозди! Как это все у них сочетается?» — говорил артист в ходе выступления под смех зрителей.
По мнению Галкина, раньше «главой вертепа», инициатором разного рода абсурдных мероприятий, был лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Но по злой иронии судьбы политик не узнал обо всем, что предсказывал, в том числе о ситуации на Украине. Как подчеркнул юморист, «накаркал и умер до того как все случилось, не успел насладиться».
Максим Галкин покинул Россию вскоре после начала спецоперации РФ по защите Донбасса вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри. Накануне он выступил в соцсетях с осуждением действий Москвы. Примадонна заявила, что ее семья не эмигрировала в Израиль, а отправилась в отпуск, и в сентябре двойняшки пойдут в свою российскую школу. Однако регулярные высказывания Галкина ставят ее слова под сомнение, и многие поклонники уже перестали ждать знаменитостей на родине.
Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Яна Поплавская объяснила вызывающее поведение Максима Галкина попыткой усидеть на двух стульях.