Галкин посмеялся над бабушкой-героиней, вышедшей к националистам со знаменем Победы

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Во время своего концерта в Израиле юморист в очередной раз прошелся с резкой критикой по покинутой родине и спецоперации по защите жителей Донбасса.

Юморист Максим Галкин посмеялся над памятником, появившимся в Мариуполе в честь украинской старушки с красным знаменем Победы. Во время своего концерта в Израиле артист в очередной раз раскритиковал российскую власть и порядки в стране, а также один из символов спецоперации РФ по защите Донбасса.

Бабушка Аня (фамилия женщины до сих пор неизвестна) вышла с советским флагом навстречу бойцам ВСУ, приняв их за российских военных. Когда украинские солдаты предложили обменять знамя на продукты и начали топтать его, пенсионерка начала решительно объяснять им суть борьбы с национализмом, от еды принципиально отказалась.

Видео с бабушкой разлетелось по сети, после чего в освобожденном Мариуполе поставили памятник. В настоящее время точное местонахождение старушки неясно. Есть вероятность, что ее насильно увезли в Харьков. Галкин же полагает, что историю в РФ раздули намеренно, с комичным пафосом.

«Бабушка с красным флагом, которой памятник поставили. Бабушка еще жива — она сама в ужасе от того, что происходит. Православный батюшка благословляет детей на вступление в пионерскую организацию. Что это? Это же кровь, песок, говно и гвозди! Как это все у них сочетается?» — говорил артист в ходе выступления под смех зрителей.

© РИА Новости / Алексей Куденко

По мнению Галкина, раньше «главой вертепа», инициатором разного рода абсурдных мероприятий, был лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Но по злой иронии судьбы политик не узнал обо всем, что предсказывал, в том числе о ситуации на Украине. Как подчеркнул юморист, «накаркал и умер до того как все случилось, не успел насладиться».

Максим Галкин покинул Россию вскоре после начала спецоперации РФ по защите Донбасса вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри. Накануне он выступил в соцсетях с осуждением действий Москвы. Примадонна заявила, что ее семья не эмигрировала в Израиль, а отправилась в отпуск, и в сентябре двойняшки пойдут в свою российскую школу. Однако регулярные высказывания Галкина ставят ее слова под сомнение, и многие поклонники уже перестали ждать знаменитостей на родине.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Яна Поплавская объяснила вызывающее поведение Максима Галкина попыткой усидеть на двух стульях.