Территория нефтезавода в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР

Посол Мирошник: территория нефтезавода в Лисичанске перешла под контроль сил РФ и ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

На протяжении последних дней в промзоне предприятия велись перестрелки. Боевики в панике бежали, побросав укрытия и военную технику.

Территория нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске полностью перешла под контроль военных России и Луганской народной республики (ЛНР).

«В промзоне предприятия перестрелки велись в течение нескольких дней, и сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода. Боевики бежали, бросив укрытия и технику», — сообщил в своем Telegram-канале посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Помимо нефтезавода в Лисичанске завершены мероприятия по зачистке промзоны в районе завода резино-технических изделий (РТИ). Противник предпринимал попытки покинуть Лисичанск в северо-западной части города, но они не обернулись успехом.

«Колонна с командным составом 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, бросив подчиненных, пыталась вырваться из формирующегося окружения, но была замечена союзной разведкой и попала под массированный обстрел артиллерии», — добавил он.

Спецоперация ВС РФ на территории Украины ведется с 24 февраля. О необходимости решительных действий президент России Владимир Путин заявил после обращения глав ДНР и ЛНР к Москве с просьбой о помощи в защите жителей Донбасса. ВСУ возобновили обстрелы, а Киев продолжал игнорировать Минские соглашения. Главными целями спецоперации были названы: возвращение мира в Донбасс, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Как отметил Путин, цели спецоперации будут достигнуты, так как поставленные перед российской армией задачи являются благородными.

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