В Геленджике турист сорвался с парашюта при катании за катером и попал в реанимацию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Matthias Tödt; 5-tv.ru

Медики диагностировали у мужчины травму головного мозга. Он поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии и сейчас введен в искусственную кому.

В Геленджике 37-летний турист госпитализирован с травмой головного мозга после катания на парашюте за катером. Как стало известно 5-t.ru, в больницу мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии. В распоряжении редакции также появилось видео с моментом происшествия.

Во время экстремального развлечения всегда есть риск, что что-то пойдет не по плану, однако это не мешает туристам получать адреналин от опасных видов спорта. Один из них — парасейлинг, где человек летит на парашюте, который прикреплен к катеру длинным тросом. Именно этот трос и подвел несчастного в Геленджике. Толстая веревка оборвалась, бедолага полетел вниз.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали инцидента и устанавливают причину неисправности троса. По предварительной информации, произошедшее не является несчастным случаем, в обрыве каната есть признаки преступления. Что касается больного — он находится в состоянии искусственной комы.

Это не единственный печальный инцидент, который несет в себе парасейлинг. За чувство свободы, полета и блаженства на ветру приходится платить тем, кто не соблюдает меры безопасности. Ранее 5-tv.tu рассказывал, как хищная акула откусила пятку летящему над Красным морем парашютисту.