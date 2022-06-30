Меган Маркл потерпела поражение в суде с обвинившей ее в клевете сестрой

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Скандальное интервью супруги принца Гарри Опре Уинфри в 2021 году все еще отзывается неприятными последствиями.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл не смогла аннулировать иск, поданный против нее сестрой Самантой, и получила повторный отказ исполнить ее просьбу не начинать разбирательство. Женщина обратилась в суд вскоре после скандального интервью знаменитой родственницы и ее супруга принца Гарри американской телеведущей Опре Уинфри в марте прошлого года.

Саманта Маркл считает, что младшенькая оклеветала ее, а также их общего отца Томаса Маркла. В частности, Меган заявила: папа бросил ее и маму без средств к существованию и ничего не сделал ради благополучного будущего своей дочери. Старшенькая в корне не согласна — в качестве аргумента она напомнила, что герцогиня училась в дорогом вузе, и оплачивал его отец. Более того, именно Томас Маркл помог наследнице начать карьеру в кино, так как сам работал в этой сфере.

Супруга принца Гарри в обосновании просьбы аннулировать иск сообщила — оснований для обвинений нет, так как суд в принципе не способен урегулировать подобные межличностные конфликты. Меган уверена, что судья некомпетентен в вопросе измерения душевной близости между родственниками и не может определить, мог ли один из них чувствовать себя «единственным ребенком» в семье, коим герцогиня себя считает.

«Суды не приспособлены для вынесения решения о законности чувств человека к своему детству и отношениям. И не должны», — цитирует выдержку из документов Меган Маркл Express.co.uk.

Несмотря на повторную попытку герцогини отменить иск сестры, суд она не убедила. Принято решение об отказе, и делу дали ход. Судя по всему, предвкушающую яростную схватку публику ждет еще масса подробностей личной жизни Маркл, которые, впрочем, и без судов регулярно обнародуют члены знаменитого семейства.

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