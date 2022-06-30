Замсекретаря СБ РФ назвал заморозку активов России великой исторической кражей

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Действия Запада приводят к полному разрушению привычной Бреттон-Вудской системы, заявил Александр Венедиктов.

Заморозка российских активов стала одной из самых великих краж в истории, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Он отметил, что преступное деяние совершил тот, кто должен следить за порядком.

«Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это все равно, что поручить лисе сторожить курятник», — объяснил он.

Подобные действия приводят к полному разрушению привычной Бреттон-Вудской системы, отметил Александр Венедиктов. По его словам, теперь задача мирового сообщества заключается в том, чтобы минимизировать последствия этого шага и не дать произойти катастрофе.

Европейские лидеры начали массово вводить санкции против России после начала специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Президент страны Владимир Путин объявил об оказании военной поддержки ЛДНР 24 февраля. Перед этим территории республик подверглись массированным обстрелам со стороны националистов ВСУ. США, страны ЕС и НАТО представили действия России в качестве «вторжения» и объявили экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин объяснил вспышку русофобии попыткой отменить РФ как бунтаря против Запада.