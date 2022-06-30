«Люди находят друг друга»: дочь Успенской раскрыла правду о романе с Басковым

Фото: Instagram* / tatiana_plaksin_

Дочь королевы русского шансона последние месяцы буквально расцвела на радость себе и окружающим. Неужели все благодаря золотому голосу России?

Дочка Любови Успенской Татьяна Плаксина в последние месяцы расцвела на радость себе и окружающим. Она не только перестала конфликтовать со звездной мамой, но и увлеклась дизайном одежды. А вскоре поползли слухи, будто у нее зарождаются отношения с Николаем Басковым. Долго интриговать публику Плаксина не стала и в интервью WomanHit рассказала, действительно ли между ней и артистом есть что-то большее, нежели дружеские отношения.

Слухи оказались лишь чьей-то выдумкой. У Плаксиной и Баскова нет никакого романа. Сейчас дочка Успенской на первый план ставит самореализацию, а не любовные интрижки.

«Это (новый роман — Прим. ред.) как судьба повернется. Хочу состояться как творческая единица. Я сейчас одна, потому что я пережила очень сложный этап своей жизни, мне надо встать на ноги, обрести себя, полностью окрепнуть — только тогда я смогу начать отношения», — рассказала Плаксина.

Но все-таки задумывается об отношениях. И четко знает, какой рядом с ней должен быть мужчина.

«Не думаю, что есть какая-то сложность познакомиться. Люди находят друг друга, подобное тянется к подобному. Но мне нужен человек, который будет меня поддерживать и оберегать», — призналась Татьяна.

Пока сильного мужского плеча рядом нет, Плаксину поддерживает звездная мама. Именно Успенская, несмотря на сложные взаимоотношения не оставила дочку в трудный период жизни и помогла вернуться к привычным будням.

«Мама меня простила. Я думала, что потеряла ее навсегда. Потому что когда я погрязла в наркомании, в одиночестве, когда у меня была полная деградация, этот человек оказался рядом», — приводили прежде слова Плаксиной dni.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что может грозить Любови Успенской из-за скандала с собакой.

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