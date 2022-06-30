Honor прекратила поставку смартфонов в Россию и ищет способ вернуться

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Китайская компания перестала завозить гаджеты в РФ еще в марте.

Китайская компания Honor приостановила поставки смартфонов в Россию. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Согласно их данным, компания перестала завозить гаджеты в Россию еще в марте. Сейчас Honor ищет партнеров в странах СНГ для того, чтобы снова ввозить смартфоны в Россию. Теперь уже по параллельному импорту. Например, посредниками могут стать Армения или Грузия.

«Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — рассказал источник.

Отмечается, что китайская компания уже успела договориться по этому вопросу с узбекскими партнерами. При этом в Honor не давали официальных заявлений об уходе с российского рынка.

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