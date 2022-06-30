Звезда «Сватов» Инна Королева рассказала, ей угрожают из-за поддержки СВО

Фото: Instagram* / korolevainna

Актрисе желают гореть в аду.

Актриса из сериала «Сваты» Инна Королева рассказала: ей регулярно угрожают из-за того, что она поддерживает специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщает портал «Solenka.info».

Артистка заявила, что незнакомые люди не должны так себя вести. Многие подписчики желают ей гореть в аду. По словам Королевой, в этом случае проблему может решить квалифицированный специалист. Актриса же старается не принимать слова близко к сердцу.

Королева добавила, что русские и украинские актеры из сериала «Сваты» прекрасно общаются.

Федор Добронравов навестил участников спецоперации в госпитале Самары

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Инна Королева поделилась информацией о съемках нового сезона «Сватов».

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.