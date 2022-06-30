Путин вспомнил развязанную Тэтчер войну в ответ на гендерные фантазии Джонсона

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Российский лидер указал на решение бывшего премьер-министра Великобритании о начале боевых действий против Аргентины за Фолклендские острова.

Президент России Владимир Путин напомнил мировой общественности про боевые действия, начатые бывшей премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер против Аргентины. Таким образом глава российского государства прокомментировал слова нынешнего главы британского кабмина Бориса Джонсона про «женщину, которая никогда бы не начала войну».

Российский лидер указал, что Маргарет Тэтчер решила начать боевые военные действия против Аргентины из-за ситуации с Фолклендскими островами.

«Вот, женщина приняла решение о начале военных действий», — сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов по итогам своего визита в Туркменистан.

Президент РФ также обратил внимание на расстояние между Великобританией и островами. По его словам, решение о боевых действиях было принято Тэтчер из-за «имперских амбиций».

«Думаю, что от действующего премьер-министра Великобритании это не очень корректная отсылка на то, что происходит сегодня», — заключил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Джонсона о «токсичной маскулинности» Владимира Путина.