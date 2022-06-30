Гоген Солнцев объяснил отсутствие у него детей проблемами со здоровьем

Солнцев объяснил отсутствие у него детей от Терешкович проблемами со здоровьем

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Шоумен неделикатно высказался о бывшей супруге Екатерине Терешкович, комментируя отсутствие у них наследников.

Шоумен Гоген Солнцев в шоу «Поясни за» на YouTube-канале «Звездач» рассказал, почему за три года брака с Екатериной Терешкович у них так и не появилось детей. По его словам, 67-летняя экс-супруга по физиологическим причинам не могла родить наследников.

«У нее матка уже трухлявая», – неделикатно объяснил Солнцев.

С нынешней женой дела обстоят по-другому. Год назад шоумен женился на дочке своей бывшей супруги. Полина Давыдова заявляла, что беременна. Позже оказалось, что женщина обманула его, чтобы заманить в загс. Гоген добавил, что дети сейчас не стоят в приоритете.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гоген Солнцев заявил о существовании объявлений с Даной Борисовой на сайтах интимных услуг.