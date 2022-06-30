Появились кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Якутии

Фото, видео: Донат Сорокин / ТАСС; 5-tv.ru

В результате авиапроисшествия пострадали пять человек — все в тяжелом состоянии.

Пять человек пострадали при крушении пожарного вертолета в Якутии. Сейчас они все в больнице в тяжелом состоянии.

Жесткую посадку Ми-8 совершил накануне. На борту находились 20 человек и три члена экипажа.

Причины катастрофы пока неизвестны. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта».

За последнюю неделю это уже третье крушение в регионе. 22 июня жесткую посадку совершил самолет Ан-30 — все люди, которые в нем находились, живы. А 21 числа с радаров пропал Ан-2 с тремя людьми на борту. Поиски воздушного судна продолжаются до сих пор.