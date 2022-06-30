Долгожданный выпускной: школьникам Мелитополя выдали аттестаты

Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; 5-tv.ru

Документы ребят пропали после ухода украинской власти из города. Из-за этого пришлось подтверждать свои знания.

400 мелитопольских выпускников получили накануне школьные аттестаты, из них 50 — с отличием. Задержка в выдаче документов была связана с тем, что с уходом украинской власти пропали и данные о выпускниках. Школьникам пришлось проходить отдельное тестирование, чтобы подтвердить свои знания.

Теперь многие из них готовятся к поступлению в российские ВУЗы, даже несмотря на то, что ЕГЭ они не сдавали. Мери Бадунц пообщалась с будущими абитуриентами.

Напутственные слова, дружеские объятия и поздравления родных. Мелитопольские школьники получают долгожданные аттестаты.

«Первые выпускники Запорожской области получили аттестаты. И вот как выглядит документ — с печатью и лицензией российского образца. Документ школьники получили именно сейчас, потому что предыдущая администрация уничтожила все электронные журналы, все данные школьников и учителей», — показала аттестаты корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Поэтому пришлось экстренно проводить тестирование. В аттестате 18 предметов. В ближайшее время их ждет поступление в вузы.

«Я рада, что получила аттестат именно российского образца, потому что открываются большие возможности. Я могу поступить в университеты России. У меня больше выбор специальностей, у меня больше перспектив», — рассказывает выпускник из Мелитополя Александра Патлаха.

«Считаю, что да, это большая удача. Не думаю, что 10-е классы смогут также пройти. Я думаю, что они будут сдавать ЕГЭ. Это нам так, можно сказать, повезло», — считает выпускник Александр Захаров.

Около 400 мелитопольских выпускников получили аттестаты, из них почти 50 человек — с отличием. Медалист и круглый отличник Макарий Попов учиться поедет в МГУ. Без экзаменов, да еще и на бюджетное место, со стипендией и комнатой в общежитии — мечта любого абитуриента.

«Это отличный вариант, потому что в кругу серьезных людей там уровень большой, в кругу умных людей сам станешь умней. У нас был один русский класс — и родители отправили. До 9-го класса у нас был русский язык. Правда, один-два урока, но был», — отмечает Макарий Попов.

Российские вузы в этом году примут выпускников запорожских и двух народных республик на особых условиях. Выделена квота на их поступление.

«Ректоры российских университетов получили уведомления, мало того, им выделены дополнительные бюджетные места, то есть не те, которые были, не будет конкурса, увеличения конкурса для всех жителей, выпускников Российской Федерации. Будут дополнительные места для вновь освобожденных территорий, для двух народных республик и по этим дополнительным местам», — говорит руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Павел из Луганска планирует посвятить себя медицине. После восьми лет, что Украина воюет на Донбассе, он пережил и насмотрелся всякого. Со школьной скамьи он понял цену жизни и хочет их спасать. Документы отправил в Белгородский медицинский вуз. Окончательный результат получит после дополнительных экзаменов.

«Это очень престижно, и я надеюсь получить очень хорошее образование для дальнейшего пути. Я собираюсь идти на лечащего врача. Пока я не определился более точно, это будет сложно. Я надеюсь, во время обучения смогу найти свой путь», — отмечает выпускник ЛНР Павел.

Для школьников из освобожденных территорий достаточно пройти собеседование и иметь с собой аттестат, украинский или российский паспорт. По такой программе их готовы принять 12 российских вузов.

А вот абитуриенты из ЛНР и ДНР смогут поступить по результатам экзаменов. В городах уже три года практикуют российские стандарты единого государственного экзамена.

«Разработан особый механизм поступления для ребят из Луганской и Донецкой народных республик и из Украины. Те, ребята, которые имеют гражданство Российской Федерации, имеют право поступать в российские университеты по вступительным испытаниям, проводимым университетами самостоятельно. Причем русский язык они будут сдавать в форме собеседования. Ребята, имеющие гражданство ЛНР, ДНР и Украины, могут поступать по квоте правительства Российской Федерации», — отметила ответственный секретарь приемной комиссии Воронежского государственного университета инженерных технологий Наталья Матвиенко.

В этом году чаще всего выпускники выбирают точные науки. В приоритете специальности, связанные с IT-технологиями, пищевые производства, экономические и микробиология. Результаты о зачислении в вузы появятся через месяц. Приемная компания продлится до 9 августа.