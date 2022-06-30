Укрепившийся рубль втрое снизил цены на топовые iPhone 13

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stanislav Kogiku; 5-tv.ru

Стоимость американской валюты упала ниже 50 рублей за доллар. Это произошло впервые за семь лет.

Курс рубля по отношению к доллару и евро бьет рекорды. Впервые с мая 2015 года стоимость американской валюты упала ниже 50 рублей за доллар. Евро торгуется по 53.

На этом фоне резко подешевели iPhone. Сейчас обычный 13-й можно купить за 56 тысяч, а Pro Max — за 80. Тот же аппарат еще в начале марта продавали по 220 тысяч рублей и дороже.