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Населенный пункт был занят российскими военными без единого выстрела. Местные заявляют — впервые они чувствуют себя в безопасности.

Мирная жизнь налаживается в прифронтовых поселках, которые занимают российские военные. В одном из таких в Харьковской области гражданские оказались фактически без средств к существованию: продукты со стороны Украины не завозятся, как и лекарства — со всем этим пообещали помочь бойцы российской армии. Кирилл Ольков — с места событий.

Это прифронтовое село в Харьковской области российские военные заняли без единого выстрела. Местные жители не сопротивлялись, наоборот, за долгое время, наконец, почувствовали себя в безопасности. То, что российские войска здесь всерьез и надолго, понимают даже дети, как и для чего они тут.

«Сейчас вообще отлично. Не бахает. Можно грибы собирать», — говорят дети.

Местные уже привыкли и к российским военным и к проезжающей мимо них боевой технике. Говорят, что с ней им даже стало как-то спокойнее. В воздухе ничего не взрывается. На земле никто не стреляет.

«Гуманитарную помощь уже привозили сюда. Давали крупы, муку, консервы. Люди живут тут нормально», — рассказывает местный житель Андрей.

Крупного производства в селе как такового нет, зато есть ферма на 1000 голов. Она не прекращала свою работу, даже когда украинские власти, видимо, в отместку отключили в населенном пункте электричество.

«Все работает, ничего не прекращалось. Самое важное, чтобы с Украины не было прилетов. А так все спокойно. Все хорошо», — говорит местная жительница Ирина.

Продуктов тоже хватает. В магазинах есть все самое необходимое. Продукты привозят из России. На полках нет дефицита. Платить можно в рублях. Гривна падает. Но проблемы есть. Украинские власти фактически бросили людей умирать с голоду, оставив без пенсий и зарплат.

«Денег мало. Они говорят, что типа мы на оккупированной территории. Я считаю, нормальная территория. Лично меня никто не оккупировал», — говорит продавец Наталья.

Еще хуже дела обстоят с лекарствами. В аптеках их почти не осталось.

«Ни денег, ни лекарства. Бабушка еле ходит. Как можно жить? Чтобы они так жили. Попробуйте, как мы живем», — говорит жительница села Наталья.

Российские военные пообещали наладить поставки жизненно важных лекарств и помочь с продуктами. Теперь они тут: и за администрацию, и за полицию.

«Многие люди обращаются. Кому нужны лекарства. Кому какая помощь. Узнать, что с близкими, которые находятся в близлежащих деревнях. Даже письма передаем, помогаем, чем можем», — рассказал командир сводного отряда военной помощи Александр.

Самое страшное, неопределенность и паника — уже позади. У жителей освобожденных от украинских националистов харьковских сел начинается новая жизнь под защитой российских военных.