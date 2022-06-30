Националист «Волына» набросился на Киев из-за отсутствия поставок оружия и мин

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Сдавшийся в плен украинский командир дал понять, что завидовал участвующим в спецоперации российским военнослужащим, пока сидел на «Азовстали».

Даже с западной помощью воевать Киеву практически нечем! Это подтвердил бывший командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский — он же «Волына».

Офицер раскритиковал обеспечение украинских силовиков. Взятый в плен на «Азовстали» морпех дал корреспонденту «Известий» эксклюзивное интервью.

«В нашем подразделении очень быстро закончились запасы мин и любого мощного вооружения, которое могло бы обеспечить огонь и ведение обороны. Осталось только стрелковое вооружение и гранатометы. Тяжело было сопротивляться, так как со стороны России были задействованы и авиация, и артиллерия», — рассказал сдавшийся в плен командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

Также бывший командир морпехов подтвердил, что на самые опасные участки фронта отправляли именно его бойцов, в то время как «азовцы»* часто просто отказывались воевать в этих местах.

* — запрещено в РФ.