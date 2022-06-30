Великобритания выделит Украине военную помощь на миллиард евро
France Press: Великобритания выделит Украине военную помощь на 1,2 млрд долларов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Dinendra Haria; 5-tv.ru
В Лондоне рассчитывают, что выделенные Киеву деньги позволят ему «перейти в наступление».
Великобритания выделит Украине военную помощь еще на миллиард евро (1,2 миллиарда долларов США или около 55 миллиардов рублей). По информации агентства France Press, новый пакет содержит вооружение и технику.
В частности, дроны и системы ПВО. Как заявили на Даунинг стрит, дополнительная военная помощь позволит Киеву «перейти в наступление».
Еще 1,3 миллиарда долларов в качестве гранта Украине решил передать Вашингтон. О том, что эти деньги уже в бюджете, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Ранее Белый дом пообещал Киеву 7,5 миллиарда долларов для покрытия бюджетного дефицита.