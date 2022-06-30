Великобритания выделит Украине военную помощь на миллиард евро

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В Лондоне рассчитывают, что выделенные Киеву деньги позволят ему «перейти в наступление».

Великобритания выделит Украине военную помощь еще на миллиард евро (1,2 миллиарда долларов США или около 55 миллиардов рублей). По информации агентства France Press, новый пакет содержит вооружение и технику.

В частности, дроны и системы ПВО. Как заявили на Даунинг стрит, дополнительная военная помощь позволит Киеву «перейти в наступление».

Еще 1,3 миллиарда долларов в качестве гранта Украине решил передать Вашингтон. О том, что эти деньги уже в бюджете, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

Ранее Белый дом пообещал Киеву 7,5 миллиарда долларов для покрытия бюджетного дефицита.