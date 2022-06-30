Наказали за Донецк! Военкор «Известий» показал работу «Градов» по ВСУ под Авдеевкой

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Артиллеристы Народной милиции ДНР вплотную подобрались к стратегическому пункту националистов, откуда те восемь лет обстреливали столицу республики. Теперь под ударами оказались боевики.

Авдеевка в ДНР — стратегический пункт для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Именно оттуда, как говорят военные, все последние годы и обстреливалась столица республики — Донецк.

И вот сейчас к Авдеевке вплотную подошли силы Народной милиции. Теперь под ударами артиллерии оказались уже сами киевские силовики. За работой РСЗО наблюдал военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

«Это первые два так называемых пристрелочных. Затем корректировка цели. Все два расчета „Градов“ работают по позициям ВСУ под Авдеевкой», — сказал под звуки выстрелов военкор.

Корректируют координаты с помощью беспилотника. Время ограничено, на все — пару минут. У противника хорошо отлажен контрбатарейный огонь.

«Ракета „Града“ накрывает два с половиной гектара. 100% будет поражение. У противника нет шансов», — рассказал российский военнослужащий.

Из-под Авдеевки боевики постоянно обстреливают Донецк. До их позиций — около 20 километров. Еще раз корректировка — и снова пристрелочные. Есть попадание. А теперь — основной удар по районам сосредоточения артиллерийских и минометных батарей ВСУ.

«Теперь надо очень быстро сменить место дислокации, потому что возможна ответка», — на бегу сказал Роман Польшаков под крики военных о том, что нужно срочно уходить.

Задача выполнена. По данным разведки, артиллеристы 9-го полка Народной милиции ДНР поразили все выявленные цели.