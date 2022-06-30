Борис Моисеев отказался появляться на публике даже за большой гонорар
Журналист Сорокин объяснил пропажу Моисеева желанием запомниться всем молодым
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Несмотря на недавние заявления о плачевном состоянии певца, он вполне может общаться с друзьями и ходить на мероприятия.
Журналист Денис Сорокин рассказал, что состояние певца Бориса Моисеева не настолько плачевное, как об этом в своем блоге заявлял Отар Кушанашвили. Об этом пишет портал «BLITZ.center».
Отмечается, что певец может общаться с друзьями и иногда посещать светские мероприятия. Например, в прошлом году он побывал на дне рождения Кристины Орбакайте, и никто из присутствующих на празднике не мог сказать, что Моисеев чем-то болен.
«На сцене мы Моисеева больше не увидим никогда. А вот на светском мероприятии — вполне возможно. Я знаю, что ему предлагали за большой гонорар появиться в студии, но он отказывается. Хочет, чтобы его запомнили молодым», — сказал журналист.
В 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт, а спустя несколько лет снова пережил повторный удар. Последнее время артист не появляется на сцене и вообще на публике.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущий Отар Кушанашвили заявил: Моисеев почти парализован и готов молить о смерти.