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Борис Моисеев отказался появляться на публике даже за большой гонорар

Екатерина Иванова 293

Журналист Сорокин объяснил пропажу Моисеева желанием запомниться всем молодым

Борис Моисеев отказался появляться на публике даже за большой гонорар

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Несмотря на недавние заявления о плачевном состоянии певца, он вполне может общаться с друзьями и ходить на мероприятия.

Журналист Денис Сорокин рассказал, что состояние певца Бориса Моисеева не настолько плачевное, как об этом в своем блоге заявлял Отар Кушанашвили. Об этом пишет портал «BLITZ.center».

Отмечается, что певец может общаться с друзьями и иногда посещать светские мероприятия. Например, в прошлом году он побывал на дне рождения Кристины Орбакайте, и никто из присутствующих на празднике не мог сказать, что Моисеев чем-то болен.

«На сцене мы Моисеева больше не увидим никогда. А вот на светском мероприятии — вполне возможно. Я знаю, что ему предлагали за большой гонорар появиться в студии, но он отказывается. Хочет, чтобы его запомнили молодым», — сказал журналист.

В 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт, а спустя несколько лет снова пережил повторный удар. Последнее время артист не появляется на сцене и вообще на публике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущий Отар Кушанашвили заявил: Моисеев почти парализован и готов молить о смерти.

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