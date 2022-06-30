На Пятом канале акция «День добрых дел» для Даниила Костецкого

Фото, видео: 5-tv.ru

Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым необходимо дорогостоящее лечение.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

На Пятом канале «День добрых дел». Сегодня наш герой — Даниил. У 13-летнего мальчика очень опасный диагноз — гидроцефалия. Жизнь парня полностью зависит от шунтов, установленных в черепе, — они откачивают лишнюю жидкость.

Сейчас эту систему нужно заменить. Стоит такая операция один миллион 56 тысяч рублей. У семьи Даниила таких денег нет. Но помочь им можем мы с вами. Для этого достаточно отправить СМС на номер 7511* с суммой пожертвования или навести камеру смартфона на QR-код, который вы сейчас видите на экране.

О школе — только в прошедшем времени. Слишком давно Даня не был на уроках в классе. Его детство проходит в больницах. В белых коридорах у него были и первые мыльные пузыри, и знакомство с клоунами.

В последнее время мальчик смеется еще реже. Постоянно болит голова. У 13-летнего Дани гидроцефалия. Его жизнь полностью зависит от работы шунтов, установленных в черепе. Они откачивают лишнюю жидкость. За годы система стала работать хуже.

«Один из дней, когда почувствовал себя плохо, у меня голова очень сильно трещала, и чувствовалось, что ноги занемели. Сейчас я, вроде, чувствую себя лучше. Но надо будет провериться, чтобы узнать, что произошло», — рассказал мальчик.

Такие проверки — с самого первого дня жизни. Даня родился 8 августа 2008 (08.08.2008), но три восьмерки в дате пока удачи не принесли: гипоксия и перелом плеча во время сложных родов, полтора месяца в реанимации, небольшая пауза — и снова ухудшение.

«В четыре с половиной месяца ему резко стало плохо: рвота, тошнота, потеря зрения, сознания. Реанимация. И тогда мы узнали о страшном диагнозе», — рассказала мама мальчика Анна Воловенко.

Это серьезное заболевание с труднопроизносимым названием больше известно как водянка. Какое-то время Даня был в критическом состоянии. Маме говорили, что ребенок либо не выживет, либо останется прикованным к кровати. Предлагали даже отказаться от малыша. Но Анна даже не рассматривала такой вариант — в надежде на чудо!

«Он борец! Он борец однозначно! У него гораздо, наверное, больше внутренней силы, чем у меня. Он меня питает! Если он может, значит, и я могу», — говорит мама Дани.

И она может! Посвящает сыну всю себя. Помогает с уроками на домашнем обучении. Даня делает успехи в информатике, планирует стать программистом. Есть лишь одно, что не под силу этой семье, — собрать крупную сумму для операции и последующей реабилитации. Ребенку необходимо как можно скорее заменить те самые шунты. Без этого мальчик может не выжить.

«Сама по себе операция технически не сложная. Она длится 15-20 минут, но без нее жизнь Данилы нормальной не может быть. Подберем ему оптимальное внутричерепное давление, которое позволит ему жить абсолютно нормальной жизнью. Такой же, как у его сверстников», — рассказал Дмитрий Зиненко, заведующий отделением нейрохирургии Института педиатрии имени Вельтищева.

На это потребуется больше миллиона рублей. Таких денег у беженцев с Украины, конечно, нет. Помочь Дане может каждый из нас! Даже самая небольшая сумма — может стать решающей в борьбе за жизнь. Ведь ребенок с тремя восьмерками в дате рождения просто обязан быть счастлив.

Чтобы помочь Дане, отправьте СМС на номер 7511* и укажите сумму пожертвования. Она спишется с вашего мобильного счета. Или отсканируйте QR-код, который сейчас вы видите на экране. Большое вам спасибо.

* — у абонентов Tele2 удерживается комиссия 18% с каждого пожертвования. При переводе денежных средств через QR-код или сайт фонда «Помоги.org» комиссия с благотворителей не взимается.