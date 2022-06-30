Глава нацразведки США оценила шансы на перемирие между Россией и Украиной

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Американская чиновница Аврил Хейнс назвала причины своего прогноза по спецоперации «очевидными».

Соединенные Штаты не видят возможности для достижения мирных договоренностей между Россией и Украиной на данном этапе. Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс в рамках дискуссии на тему вызовов в сфере национальной безопасности, организованной на площадке Google.

«Вы знаете, честно говоря, на данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности. Что, как мне кажется, очевидно для всех», — сказала Хейнс.

Она не уточнила, почему сделала именно такой прогноз.

Россия начала военную специальную операцию 24 февраля. Ее главные цели — защита Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины. На начальных этапах между представителями РФ и Украины активно шли переговоры, однако затем они внезапно были свернуты. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что это обусловлено давлением со стороны представителей англосаксонского мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина может остановить спецоперацию за один день. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.