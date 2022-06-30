Юрию Шатунову предложили присвоить звание «Народного артиста» посмертно

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Экс-солист «Ласкового мая» не получил никаких званий, потому что считал неприличным их выпрашивать.

Фанаты певца Юрия Шатунова создали петицию с требованием присвоить их кумиру звание «Народный артист» посмертно.

«Он же просто любим народом. И это так! Новость о его кончине стала шоком не только для граждан РФ. Его знали и любили везде. Почему артист без наград жил всю жизнь — загадка», — говорится в тексте сообщения.

Поклонники не раз собирали подписи для того, чтобы Шатунову дали звание. Однако чиновники ранее на это не обращали внимания. Процедура предполагает, что инициатива стать народным артистом должна исходить от него самого.

В беседе с AiF.ru директор Шатунова Аркадий Кудряшов отмечал, что Юрий считал неприличным выпрашивать для себя звания.

Певец Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. Он находился в Подмосковье, где отдыхал вместе с Кудряшовым. Внезапно артисту стало плохо, и друзья повезли его в ближайшую больницу. В пути сердце Шатунова остановилось. Врачи пытались его реанимировать, но не смогли.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что вышла последняя песня Шатунова, записанная им незадолго до смерти и ставшая пророческой.