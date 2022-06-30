Бондарчук обратилась к уехавшим из РФ звездам: «Не рассказывайте, как надо жить»

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Журналистка отметила, что каждый сам решает, уезжать из России или нет.

Светлана Бондарчук призвала уехавших заграницу российских звезд не учить сограждан жизни. Об этом экс-супруга режиссера Федора Бондарчука сообщила в интервью журналистке Надежде Стрелец.

По словам Светланы, каждый сам решает, как поступить в нынешней ситуации. Однако уехавшим за границу артистам следует думать о том, что они говорят.

«Большая просьба к тем людям, которые уехали — это их решение, но оттуда не рассказывайте, что нам делать сегодня здесь, находясь в России. Наверное, странно звонить в старую семью и рассказывать, как им надо жить. Вот это — вредная тенденция, она существует», — сказала Бондарчук.

Среди первых покинувших Россию звезд после начала спецоперации по защите Донбасса оказались Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин, певец Андрей Макаревич, его коллега Земфира, актрисы Рената Литвинова с Чулпан Хаматовой и другие. Они все подверглись критике со стороны соотечественников за то, что оставили родину в сложный для нее период. Однако ряд уехавших знаменитостей не постеснялись ответить, раскритиковав действия Москвы и соотечественников. Теперь обратно их мало кто не ждет.

Ранее 5-tv.ru написал, что телеведущий Юрий Николаев в резкой форме обратился к Максиму Галкину.