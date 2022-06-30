Не ленитесь! Китайский совет дня на четверг, 30 июня

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Сегодня будет лучший день этой недели — энергии очень благоприятны.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 30 июня?

Четверг — лучший день этой недели. Дела спорятся, люди поддерживают, работа работается с удовольствием. Не ленитесь — сделайте в этот день задел на будущее.

Стоит именно в этот четверг отправиться подавать документы в вуз, запланировать переезд и выйти на новую работу. Походы к докторам также благоприятны. А вот навещать заболевших в этот день лучше не стоит.

Особо советую запланировать на четверг важные дела на личном фронте. Свидания, знакомство с родителями партнера, подготовка к свадьбе или просто важный разговор — энергии четверга для такого очень благоприятны.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.