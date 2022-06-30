Сотня шаров и фейерверк: Киркоров показал, как поздравил сына с 10-летием

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / fkirkorov

Чадо поп-короля отметило свой первый юбилей 29 июня.

Сын Филиппа Киркорова Мартин отпраздновал свое десятилетие. В своих социальных сетях поп-король показал, как поздравил сына.

Мартина вместе с его сестрой Аллой-Викторией встретили с музыкой и белыми воздушными шариками. Они вместе с Филиппом и дедушкой Бедросом отправились загадывать желания и запускать их в небо. Киркоров рассказал, что очень гордится сыном, его поведением и достижениями, поэтому у Мартина будет праздник, которого еще не было ни у кого.

«Конечно, чтобы был мир, чтобы все услышали друг друга. Здоровья семье, дедушке еще прожить много лет. Ну и вам вырасти достойными людьми. И тебе, самому главному имениннику сегодняшнего дня, ты пожелаешь все сам», — сказал он.

Киркоров добавил, что вечеринка в честь дня рождения Мартина пройдет в Москве. Он отметил, что этот год стал для семьи юбилейным: отцу поп-короля Бедросу исполнилось 90 лет, самому Филиппу — 55 и Мартину — десять.

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Ранее 5-tv.ru стало известно, что Филипп Киркоров заявидует своим детям.

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