Исполнителя хита «I Believe I Can Fly» Ар Келли приговорили к 30 годам тюрьмы

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / mpi04 / MediaPunch; 5-tv.ru

На свободу известный во всем мире американский певец выйдет только в 84 года. Суд в США признал его виновным в торговле людьми. И это еще не все.

Человек с ангельским голосом, но абсолютно дьявольскими привычками получил 30 лет тюрьмы. Речь про автора хита «I Believe I Can Fly» Ар Келли.

Медленные танцы под его песню исполняли все выпускники во всех странах мира, но теперь он споет только для уголовников. Музыкант оказался главарем банды, которая похищала и продавала людей в сексуальное рабство, вымогала деньги и много чего еще.

На свободу он выйдет в 84 года, так что запомните Ар Келли по сегодняшним фотографиям.