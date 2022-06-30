Исполнителя хита «I Believe I Can Fly» Ар Келли приговорили к 30 годам тюрьмы
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Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / mpi04 / MediaPunch; 5-tv.ru
На свободу известный во всем мире американский певец выйдет только в 84 года. Суд в США признал его виновным в торговле людьми. И это еще не все.
Человек с ангельским голосом, но абсолютно дьявольскими привычками получил 30 лет тюрьмы. Речь про автора хита «I Believe I Can Fly» Ар Келли.
Медленные танцы под его песню исполняли все выпускники во всех странах мира, но теперь он споет только для уголовников. Музыкант оказался главарем банды, которая похищала и продавала людей в сексуальное рабство, вымогала деньги и много чего еще.
На свободу он выйдет в 84 года, так что запомните Ар Келли по сегодняшним фотографиям.