Новые штрафы в метро Петербурга: больше всех заплатит голая гадалка на самокате

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Депутаты Северной столицы утвердили новый размер взысканий за недостойное поведение в городской подземке. Ездить петербуржцам должно стать легче.

Изменения ждут пассажиров метро Петербурга. Заксобрание города утвердило новые штрафы за нарушения в подземке. Так, например, больше не получится проехать без обуви, майки или рубашки, а также и вовсе в обнаженном виде.

Штраф за это составит от 100 до 500 рублей. То же самое касается слишком грязных или неприятно пахнущих сумок. В метро такое встречается, прямо скажем, нередко.

Любителям поиграть в вагонах на гитаре, барабанах или просто послушать музыку через колонку тоже станет не до развлечений. Сумма наказания от тысячи до трех тысяч рублей. Если у вас есть музыкальные наклонности, то добро пожаловать в консерваторию.

К новым правилам придется привыкать и тем, кто катается по переходам и станциям на скейтбордах, самокатах и велосипедах. Они заплатят от 500 рублей до трех тысяч. В Северной столице немало мест, которые подходят для этого не хуже, чем подземка.

Но жестче всего отнесутся к гадалкам, собирателям пожертвований и просто народным бизнесменам, продающим мелочевку в вагонах. За это теперь предусмотрен штраф от тысячи до пяти тысяч рублей. Так что золоченой окажется только ручка государства.