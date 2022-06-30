Военкор «Известий» показал, как ВСУ бегут из Лисичанска на фоне штурма союзных сил

Фото, видео: Александр Река / ТАСС; 5-tv.ru

Чтобы замедлить продвижение участников спецоперации по защите Донбасса, националисты наносят хаотичные артудары, разбрасывают мины и плодят фейки. Все тщетно.

В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры из Лисичанска, откуда наши военные сейчас выбивают украинских боевиков. Понимая безнадежность ситуации, военные ВСУ едва ли не бегом покидают город, который оставался их последним форпостом в ЛНР.

Только минувшей ночью из Лисичанска в район Северска вышли почти 600 человек, в том числе 74 наемника. С передовой репортаж военного корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Дорога к Лисичанску по-прежнему смертельно опасна. В полуразрушенных домах саперы находят неразорвавшиеся снаряды. Также при отходе ВСУ заминировали дорогу. Опасные находки мгновенно уничтожают.

«Сейчас наблюдаем за работой саперных подразделений ЛНР, которые устраняют минные заграждения, оставленные ВСУ на подходе к Лисичанску. Продвижение оказалось намного длиннее. Но идем уверенно», — под звуки взрывов рассказал Денис Кулага.

На протяжении всего маршрута звучат взрывы. О взрывоопасных находках сообщают местные жители, они же помогают выбрать наиболее безопасный маршрут движения.

«Т-образный перекресток и влево. И потом будет такой бугорок. Тут есть (безопасный путь), но побитый. Лучше не ехать», — рассказал один из автомобилистов.

Вот так, полями, вместе с российскими военными выходим к асфальтной дороге, ведущей к подступам Лисичанска. По пути встречаем крупные колонны подразделений ВДВ России.

Силы России и ЛНР полностью заняли Волчеяровку. Украинская сторона утверждает, якобы нанесен контрудар. На постах, впрочем, об этом слышат впервые.

«Нет такого», — ответил военнослужащий на вопрос о мифическом штурме.

ВСУ с подконтрольной территории наносят лишь хаотичные артиллерийские удары. И то, как говорят военные, прикрывая тем самым отход своих же войск. Штурмовые подразделения, кажется, перестали обращать внимание на подобные удары и с новыми силами штурмуют сам Лисичанск.

Мы же выезжаем к огневым позициям нашей артиллерии. Все так же — полями. Но по максимальному безопасному маршруту.

«Технику приходится постоянно менять с одной огневой позиции на другую. Открыто работать из поля нельзя, поэтому окапываются, выполнили удар, бросили эту огневую позицию, вышли на новую — заново копать, заново получать цели и вот так двигаться по всему периметру», — рассказал Денис Кулага.

Между позициями частенько приходится уходить в укрытие. Отсюда хорошо слышно, как звучат украинские орудия. После обязательно звучит ответ от российских артиллеристов. Мы же во время очередной артдуэли уезжаем в более безопасное место.