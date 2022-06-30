Идет по плану: Владимир Путин раскрыл конечную цель спецоперации на Украине

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Президент РФ ответил на вопросы журналистов, включая обозревателя «Известий», по итогам закрытой части Каспийского саммита. Глава государства сделал целый ряд интересных заявлений.

Владимир Путин пообщался с журналистами после закрытой части Каспийского саммита. В частности, ответил на вопрос обозревателя «Известий» Виктора Синеока о довольно агрессивной политике НАТО — в Мадриде как раз прошел саммит альянса.

Российский лидер заявил, что блок НАТО — это рудимент, оставшийся после холодной войны, а альянс давно рассматривал Россию как врага.

«Стартовал саммит НАТО и стартовал как-то очень воинственно. Для начала там Россию объявили прямой угрозой безопасности альянса, при этом Столтенберг признал, что к противостоянию с нашей страной альянс готовился с 2014 года. Есть еще одно заявление премьера Бельгии о том, что Украина должна непременно победить, при этом непременно на поле боя, и уже согласовано это якобы с властями Украины. Вы могли бы дать оценку всем этим заявлениям, и как теперь должны мы к ним относиться?» — задал вопрос Виктор Синеок.

«Мы должны к ним относиться как к факту. То, что они с 2014 года готовились к каким-то активным действиям против нас, для нас не является новостью. Этим и объясняются наши решительные действия по защите собственных интересов. Им давно был нужен какой-то внешний враг, вокруг якобы угрозы от которого, можно было бы объединить союзников вокруг себя. Я говорю прежде всего про Штаты. Иран не очень подходил на эту роль. Россия подходит лучше — мы дали им шанс объединить всех союзников на новом историческом витке. Ничего нового для нас нет и это лишний раз подтверждает то, о чем мы говорили. А именно: блок НАТО — это рудимент прошлой эпохи, эпохи холодной войны. Нам все время на этот счет отвечали, что ве изменилось, что это теперь политический союз. Но все искали повод и возможность придать новый импульс именно военной организации. И вот, пожалуйста, именно это они и делают», — ответил президент РФ.

Спросили президента и о стремительном принятии Швеции и Финляндии в НАТО. Владимир Путин отметил, что у России нет таких проблем с этими странами, как с Украиной.

«Что касается Швеции и Финляндии. У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров, у нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им — пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них, теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам. Это же очевидная вещь. Они что, этого не понимают?» — сообщил Владимир Путин.

Нынешний кризис в НАТО прогнозировали еще задолго до 24 февраля и готовились к нему, стягивая силы на восток страны. Владимир Путин сообщил, что российская спецоперация идет по плану. Он доверяет военачальникам, которые ею руководят.

«Конечная цель мной обозначена — это освобождение Донбасса, защита этих людей, и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и все. И работа идет спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану», — заявил президент.

Особо глава государства отметил, что наши войска не наносят удары по гражданским объектам. Якобы удар по торговому центру в городе Кременчуг — это фейк украинских властей.

«Нет там никакого теракта, ни взрыва. Я же здесь был, я знаю, мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так по полям у нас никто не стреляет и не бьет. Как правило, это делается по результатам разведанных целей. Уверен, что в этом случае было все то же самое. Прячут же технику, особенно ту, которую с Запада доставляют, во всякие ангары, на рынках, на заводах, в цехах, где технику ремонтируют или приводят в порядок после длительного периода перегонки из той же заграницы. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит — нет необходимости. У нас есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится, и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей», — подчеркнул глава российского государства.

Владимир Путин прокомментировал и слова британского премьер-министра Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не допустила бы начала спецоперации. Президент напомнил, что когда-то решение о военных действиях принимала Маргарет Тэтчер.

«Хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых, военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот женщина приняла решение о начале военных действий. Где эти Фолклендские острова и где Британия? И продиктовано это ничем иным, как имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса. Поэтому думаю, что во всяком случае от действующего премьер-министра Великобритании это не очень корректная ссылка на то, что происходит сегодня», — сказал Владимир Путин.

Также российского президента спросили, как бы он прокомментировал недавнюю идею лидеров стран «Большой семерки» раздеться по пояс, чтобы быть такими же брутальными как Путин. Они это предлагали с грубой издевкой, но президент России ответил более тонко.

«Я не знаю, как они хотели раздеться, до пояса либо ниже пояса, но, думаю, что это было бы отвратительное зрелище в любом случае. Но если вспомнить Пушкина, я могу ошибиться в словах, в деталях, по-моему, он сказал: „Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей“. Я, безусловно, с этим согласен: в человеке должно быть все гармонично развито и душа, и тело», — высказался российский лидер.