Путин пообещал зеркальный ответ на размещение вооружений НАТО в Финляндии и Швеции

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Президент отметил, что Москву не беспокоит возможное вступление Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не обеспокоена возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Однако Москва зеркально ответит в случае размещения западных вооружений в этих странах.

«Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что теперь в отношениях Москвы с Хельсинки и Стокгольмом появится определенная напряженность. Путин также назвал ложными сравнения членства в НАТО Украины со вступлением в альянс Швеции и Финляндии.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия смогут вступить в военный блок в ближайшее время, ведь Турция дала свое одобрение. Это произошло после подписания трехстороннего меморандума, который предполагает сотрудничество Анкары, Стокгольма и Хельсинки в борьбе с терроризмом. На этом ранее настаивала Турция, которая считает террористами курдов. В Европе их обычно признают беженцами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жертвующая суверенитетом ради безопасности Финляндия останется после вступления в НАТО и без того, и без другого. Таким мнением поделился финский журналист Кости Хейсканен.